Экс-губернатор стал фигурантом дела о взятке в 34 млн рублей

Экс-губернатор стал фигурантом дела о взятке в 34 млн рублей Челябинскому экс-губернатору инкриминируют получение 34 млн рублей взятки

Следствие обвиняет экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в получении взятки в размере 34 млн рублей, передает «74.ру». По версии следствия, средства были переведены на счет экс-владельца дорожной компании «Южуралмост», а затем переданы гражданской жене Дубровского.

Заместитель директора по правовым вопросам «Южуралмоста» Екатерина Краснихина на заседании суда подтвердила показания, данные ею при задержании. Она фигурирует в деле о «дорожном картеле» вместе с бывшими и нынешними руководителями областного Министерства транспорта. Общая сумма ущерба бюджету оценивается в 33 млрд рублей.

Также правоохранительные органы Кузбасса провели обыски в нескольких больницах в рамках дела о взятках при организации тендеров на закупку лекарственных препаратов. В ходе следственных действий были задержаны два медицинских работника, отвечавших за закупку медикаментов.

Ранее сообщалось, что главный врач подмосковной психиатрической больницы Алексей Новицкий был арестован по подозрению в получении взяток от родственников пациентов. По версии следствия, он организовал преступную схему вместе с коллегами.