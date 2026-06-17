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17 июня 2026 в 10:22

Экс-губернатор стал фигурантом дела о взятке в 34 млн рублей

Челябинскому экс-губернатору инкриминируют получение 34 млн рублей взятки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Следствие обвиняет экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в получении взятки в размере 34 млн рублей, передает «74.ру». По версии следствия, средства были переведены на счет экс-владельца дорожной компании «Южуралмост», а затем переданы гражданской жене Дубровского.

Заместитель директора по правовым вопросам «Южуралмоста» Екатерина Краснихина на заседании суда подтвердила показания, данные ею при задержании. Она фигурирует в деле о «дорожном картеле» вместе с бывшими и нынешними руководителями областного Министерства транспорта. Общая сумма ущерба бюджету оценивается в 33 млрд рублей.

Также правоохранительные органы Кузбасса провели обыски в нескольких больницах в рамках дела о взятках при организации тендеров на закупку лекарственных препаратов. В ходе следственных действий были задержаны два медицинских работника, отвечавших за закупку медикаментов.

Ранее сообщалось, что главный врач подмосковной психиатрической больницы Алексей Новицкий был арестован по подозрению в получении взяток от родственников пациентов. По версии следствия, он организовал преступную схему вместе с коллегами.

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