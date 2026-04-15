15 апреля 2026 в 11:47

Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой

Терапевт Новиков: сочетание алкоголя с газировкой ускоряет опьянение

Сочетание алкоголя с газированной водой ускоряет опьянение, заявил Lenta.ru терапевт Александр Новиков. По его словам, углекислый газ раздражает стенки желудка, ускоряя его опорожнение.

Из-за [смешения с газировкой] алкоголь быстрее попадает в тонкий кишечник, а всасывание происходит быстрее. В итоге пик концентрации этанола в крови происходит раньше и оказывается выше, чем от той же дозы чистого алкоголя, разбавленного негазированной водой или соком, — объяснил Новиков.

По его словам, человек, употребляющий алкоголь с газировкой, может вовремя не остановиться, потому что опьянение наступает резче, а самоконтроль утрачивается быстрее. Кроме того, сладкая вода перебивает вкус спиртного, из-за чего крепкие напитки ощущаются легче, а выпитая доза увеличивается, добавил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пиво может быть смертельно опасно. По его словам, в напитке нет натрия, который задерживает жидкость, поэтому человек может выпить его слишком много.

Здоровье
алкоголь
напитки
врачи
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

