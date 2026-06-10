Жителям Украины следует дать отпор варварству Киева и уничтожению памятников поэту Александру Пушкину, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, на Украине продолжают с маниакальной методичностью сносить монументы великому поэту, не пощадив даже памятник в Одессе.

На Украине продолжается варварство, несмотря на то, что это уже варварство в отношении самих себя. Памятники великому поэту на Украине уничтожаются с маниакальной методичностью, не пощадили даже памятник в Одессе. Киевский режим не только лишает жителей Одессы памятника, он лишает жителей Одессы гражданства, гражданской позиции, вообще понимания того, что есть такое гражданин, лишает исторической памяти, совести лишает. Есть ли противоядие? Конечно, сопротивление, — хотя бы внутреннее. Хотя бы понимание того, что это реальный, настоящий акт варварства XXI века, — указала дипломат.

Она также отметила, что русский язык не является исключительным достоянием России, представляя собой цивилизационный и рабочий язык ООН. По мнению дипломата, для Киева, объявившего войну всему связанному с Россией, Пушкин стал личным врагом. В этой связи 6 июня — день рождения поэта и День русского языка — не имеет для украинских властей никакого праздничного или значимого статуса.

Ранее в докладе МИД России «О ситуации с правами человека на Украине» сообщалось, что страна занимает первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. Сведения основаны на расследовании американской газеты The Forward. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.