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10 июня 2026 в 11:50

Психолог объяснила, как снять напряжение в пробке

Психолог Ликунова: для снятия напряжения в пробке необходимо отпустить контроль

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Чтобы снять напряжение в пробке, необходимо «отпустить» контроль, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что практики дыхания помогут снизить уровень раздражения.

Чем быстрее человек перестает бороться с тем, что уже произошло, тем быстрее снижается раздражение. Важно понимать: задача не «подавить» раздражение, а безопасно снизить его интенсивность, — рассказала Ликунова.

Психолог подчеркнула, что снизить напряжение можно и с помощью тела. Она посоветовала несколько раз сильно сжать руль, а потом расслабить мышцы.

Ранее психолог и психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, что подавленные негативные эмоции могут вызвать хроническое напряжение в теле, спазмы и даже нарушения кровотока. Она отметила, что такая привычка впоследствии грозит развитием хронических болезней.

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