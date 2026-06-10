Психолог объяснила, как снять напряжение в пробке Психолог Ликунова: для снятия напряжения в пробке необходимо отпустить контроль

Чтобы снять напряжение в пробке, необходимо «отпустить» контроль, рассказала Lenta.ru кризисный психолог Варвара Ликунова. Она отметила, что практики дыхания помогут снизить уровень раздражения.

Чем быстрее человек перестает бороться с тем, что уже произошло, тем быстрее снижается раздражение. Важно понимать: задача не «подавить» раздражение, а безопасно снизить его интенсивность, — рассказала Ликунова.

Психолог подчеркнула, что снизить напряжение можно и с помощью тела. Она посоветовала несколько раз сильно сжать руль, а потом расслабить мышцы.

Ранее психолог и психотерапевт Ольга Аванесян рассказала, что подавленные негативные эмоции могут вызвать хроническое напряжение в теле, спазмы и даже нарушения кровотока. Она отметила, что такая привычка впоследствии грозит развитием хронических болезней.