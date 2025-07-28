Трампа раздражают ошибки Белого дома по одному нашумевшему делу

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями своей администрации в связи с нарастающим скандалом вокруг дела миллиардера Джеффри Эпштейна, сообщает The Washington Post. Глава государства разочарован отсутствием четкой стратегии у чиновников, рассчитывавших на быстрое затухание интереса к этой теме.

Они полностью просчитались с тем накалом страстей, который сами же и разожгли. Теперь они, кажется, впали в режим полной паники, пытаясь сменить тему и судорожно ища объяснения тому, что не имеет смысла, — прокомментировал ситуацию экс-сотрудник Минюста США Стивен Солцбург.

Особое внимание уделяется генпрокурору Пэм Бонди, которая ранее обещала рассекретить материалы дела. При этом она участвовала в подготовке меморандума об их сокрытии.

Некоторые источники предполагают, что Трамп пойдет на кадровые перестановки из-за громкого дела. Однако другие уверены, что таких увольнений не последует, так как президент не намерен «создавать спектакль».

Эпштейна обвиняют в торговле несовершеннолетними. Трамп неоднократно опровергал свою связь с финансистом, указывая на частые визиты на «остров педофилов» бывшего президента США Билла Клинтона.

Ранее в Сети появились кадры, доказывающие, что Эпштейн был на свадьбе президента США. Тогда республиканец еще не занимал столь высокую должность — торжество прошло в 1993 году.