Появились кадры с торговавшим детьми Эпштейном на свадьбе Трампа

Появились кадры, доказывающие, что финансист Джеффри Эпштейн был на свадьбе президента США Дональда Трампа, сообщает CNN. Тогда республиканец еще не занимал столь высокую должность — торжество прошло в 1993 году. Эпштейна обвиняют в торговле несовершеннолетними.
В коротком разговоре с CNN президент Трамп, отвечая на вопрос о свадебных фотографиях, заявил: «Вы, должно быть, шутите надо мной», — отмечает телеканал.
Сам президент США назвал эти сведения СМИ «фейковыми новостями». После такого диалога, как утверждают журналисты, Трамп повесил трубку.
На фото можно заметить финансиста в отеле Plaza, где проходило торжество. До публикации американским телеканалом редких кадров о его присутствии на свадьбе Трампа известно не было. Также телеканал сообщил, что Эпштейн посещал показ Victoria's Secret в Нью-Йорке в 1999 году. Там Трамп и Эпштейн общались и смеялись перед подиумом.
Ранее выяснилось, что президент США общался с финансистом почти 15 лет. Американские журналисты заверяют, что они дружили с 1990 по 2004 год. Напомним, Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.