Появились кадры с торговавшим детьми Эпштейном на свадьбе Трампа CNN опубликовал кадры со свадьбы Трампа, где среди гостей находился Эпштейн

Появились кадры, доказывающие, что финансист Джеффри Эпштейн был на свадьбе президента США Дональда Трампа, сообщает CNN. Тогда республиканец еще не занимал столь высокую должность — торжество прошло в 1993 году. Эпштейна обвиняют в торговле несовершеннолетними.

В коротком разговоре с CNN президент Трамп, отвечая на вопрос о свадебных фотографиях, заявил: «Вы, должно быть, шутите надо мной», — отмечает телеканал.

Сам президент США назвал эти сведения СМИ «фейковыми новостями». После такого диалога, как утверждают журналисты, Трамп повесил трубку.

На фото можно заметить финансиста в отеле Plaza, где проходило торжество. До публикации американским телеканалом редких кадров о его присутствии на свадьбе Трампа известно не было. Также телеканал сообщил, что Эпштейн посещал показ Victoria's Secret в Нью-Йорке в 1999 году. Там Трамп и Эпштейн общались и смеялись перед подиумом.

Ранее выяснилось, что президент США общался с финансистом почти 15 лет. Американские журналисты заверяют, что они дружили с 1990 по 2004 год. Напомним, Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.