Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 03:00

Раскрыты подробности «глубокой» дружбы между Трампом и Эпштейном

NYT: Трамп и Эпштейн крепко дружили в течение 15 лет

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп почти 15 лет дружил с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает американская газета The New York Times. По ее данным, их тесное общение продолжалось с 1990 по 2004 год.

Они познакомились примерно в 1990 году, когда Эпштейн купил дом недалеко от особняка Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Они регулярно общались, бывали друг у друга в гостях, организовывали вечеринки и ужины, на которые приглашали моделей, — отмечает издание.

Разрыв отношений произошел из-за конфликта вокруг покупки особняка в Палм-Бич. Его Трамп приобрел за 41 млн долларов (3 млрд рублей).

В 2019 году Эпштейн был арестован по обвинению в организации сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних, включая 14-летних девушек. Вскоре он был найден мертвым в тюрьме при обстоятельствах, официально признанных самоубийством.

Ранее Трамп указал, что все обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются «новой аферой демократов». По его мнению, даже публикация всех стенограмм по делу финансиста не удовлетворит настроенных против президента «радикалов».

Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
дружба
подробности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сильные подземные толчки зарегистрировали в Иране
Опубликованы кадры последствия падения обломков дрона ВСУ в Зеленограде
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 июля, начало сезона сорняков
Долги сына или хейтеры вгоняют Кадышеву в гроб? Что известно о ее состоянии
Раскрыты подробности «глубокой» дружбы между Трампом и Эпштейном
Как выбрать боксерские перчатки: руководство для начинающих
Рой дронов сбили на подлете к Москве
Стало известно, кому закрыт путь в IT-сферу
Более 20 пассажирских поездов на Крым и с полуострова задерживаются
В Госдуме предложили восстановить популярное в СССР звание
ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами, чтобы не дать солдатам сбежать
В подмосковном городе упали фрагменты дрона ВСУ
Украинский боксер нокаутом вернул себе титул абсолютного чемпиона мира
Публикацию слушаний по делу «связанного» с Трампом финансиста затянут
Опубликованы кадры крушения туристического судна в Южно-Китайском море
Силы ПВО за несколько часов сбили третий дрон ВСУ под Москвой
Американские эксперты озвучили дипломатический «приговор» Трампу
Власти Сирии рассказали о прекращении боев в Эс-Сувейде
Перечислены реки в Московском регионе с комфортной температурой воды
Пробивал головы, резал тело скальпелем: дружинник месяцами кошмарил Саратов
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.