Раскрыты подробности «глубокой» дружбы между Трампом и Эпштейном NYT: Трамп и Эпштейн крепко дружили в течение 15 лет

Президент США Дональд Трамп почти 15 лет дружил с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщает американская газета The New York Times. По ее данным, их тесное общение продолжалось с 1990 по 2004 год.

Они познакомились примерно в 1990 году, когда Эпштейн купил дом недалеко от особняка Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Они регулярно общались, бывали друг у друга в гостях, организовывали вечеринки и ужины, на которые приглашали моделей, — отмечает издание.

Разрыв отношений произошел из-за конфликта вокруг покупки особняка в Палм-Бич. Его Трамп приобрел за 41 млн долларов (3 млрд рублей).

В 2019 году Эпштейн был арестован по обвинению в организации сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних, включая 14-летних девушек. Вскоре он был найден мертвым в тюрьме при обстоятельствах, официально признанных самоубийством.

Ранее Трамп указал, что все обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном являются «новой аферой демократов». По его мнению, даже публикация всех стенограмм по делу финансиста не удовлетворит настроенных против президента «радикалов».