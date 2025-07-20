Публикацию слушаний по делу «связанного» с Трампом финансиста затянут Politico: публикация слушаний по делу Эпштейна может существенно затянуться

Обнародование судебных материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна может затянуться на несколько месяцев, несмотря на требование президента США Дональда Трампа, сообщает американское издание Politico. Стенограммы заседаний, вероятно, будут отредактированы перед публикацией.

Требование Трампа делает раскрытие новой информации в лучшем случае неясным и подлежащим сложной юридической экспертизе, которая может занять месяцы, — отмечает издание.

По данным Politico, для публикации документов потребуется разрешение федеральных судов Нью-Йорка и Флориды. Именно там рассматривалось уголовное дело.

Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в тюрьме в июле 2019 года при обстоятельствах, официально признанных самоубийством. Министерство юстиции США планирует отредактировать персональные данные жертв перед публикацией материалов, однако неясно, содержат ли эти документы новую информацию.

Ранее Трамп указал, что даже публикация всех стенограмм по делу финансиста не удовлетворит радикалов. Все обвинения в его предполагаемых связях с Эпштейном президент назвал «новой аферой демократов».