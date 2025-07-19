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19 июля 2025 в 17:28

«Ничто не удовлетворит левых безумцев»: Трамп о материалах по делу Эпштейна

Трамп: левых безумцев не устроит обнародование стенограмм по делу Эпштейна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даже публикация всех стенограмм по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, не удовлетворит радикалов, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Глава государства уточнил, что полное обнародование документов будет возможно только при одобрении судом.

Даже если суд даст свое полное и безоговорочное согласие, ничто не удовлетворит нарушителей спокойствия и радикальных левых безумцев, обращающихся с этим запросом, — написал он.

Ранее Трамп также заявил, что «список Эпштейна» и другие документы, которые связаны с финансистом, созданы демократами. Президент назвал их способ мошенническим. По его словам, демократы создали досье с экс-руководителями ЦРУ и ФБР.

Также Трамп усомнился в наличии у демократов неопровержимых доказательств по делу миллиардера. По его мнению, члены партии непременно воспользовались бы некими уликами, которые были в их распоряжении четыре года, если бы они действительно существовали.

Дональд Трамп
США
Джеффри Эпштейн
уголовные дела
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