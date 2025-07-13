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13 июля 2025 в 03:59

Трамп раскрыл, кто якобы создал «список Эпштейна»

Трамп обвинил демократов в создании «списка Эпштейна» и мошенничестве

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Так называемый «список Эпштейна» и прочие документы, связанные с финансистом, мошенническим образом созданы демократами, написал в своей социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, досье они якобы создали вместе с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена.

Трамп провели параллели с прошлыми скандалами. В частности, о «российском следе» в президентских выборах и в истории с ноутбуком сына бывшего американского лидера Хантера Байдена.

Они создали досье Эпштейна, как создали подделку о Хиллари Клинтон и досье Кристофера Стила, которую использовали против меня, — подчеркнул Трамп.

Республиканец также выразил разочарование тем, что его «так называемые друзья» играют демократам на руку. В своем посте Трамп предположил, что если бы в опубликованных документах содержались компрометирующие партию данные, «радикальные леваки-лунатики» непременно обнародовали бы их.

Власти США намеренно скрывают информацию по делу финансиста Джеффри Эпштейна, связанному с торговлей несовершеннолетними, заявил ранее журналист Такер Карлсон. Он выступил на конференции организации Turning Point USA и отметил, что Эпштейн представляет собой сексуального преступника, жестоко эксплуатировавшего девушек.

США
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
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