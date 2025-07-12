Власти США намеренно скрывают информацию по делу финансиста Джеффри Эпштейна, связанному с торговлей несовершеннолетними, пишет ТАСС со ссылкой на журналиста Такера Карлсона. Он выступил на конференции организации Turning Point USA и отметил, что Эпштейн представляет собой сексуального преступника, жестоко эксплуатировавшего девушек.

Больше всего [в предыдущей администрации] я ненавидел ее полнейшее нежелание отвечать на любые вопросы о том, почему они делают то, что делают. <...> Я думаю, то же самое так огорчает [американцев] в вопросе [публикации материалов] по делу Эпштейна. Человек был извращенцем, который жестоко обращался с девочками. Мы знали об этом, но правительство США, за которое я голосовал, отказалось серьезно относиться к моему вопросу, — заявил журналист.

По мнению Карлсона, ключевыми вопросами остаются источники финансирования и покровители, обеспечивавшие многолетнюю безнаказанность финансиста. Журналист высказал предположение, что Эпштейн мог сотрудничать с иностранными разведывательными структурами, не уточняя при этом конкретные страны.

Ранее тележурналист предложил лишать гражданства США американцев, служащих в иностранных вооруженных формированиях. В своем выступлении он особо отметил тех, кто присоединился к украинской армии или израильским силам обороны ЦАХАЛ. По мнению Карлсона, невозможно одновременно сохранять американское гражданство и воевать за интересы других государств.