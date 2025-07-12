В США предложили лишать гражданства примкнувших к ВСУ американцев Такер Карлсон призвал лишать гражданства служащих в ВСУ и ЦАХАЛ американцев

Американцев, служащих в иностранных армиях, необходимо лишать гражданства Соединенных Штатов, такое мнение высказал журналист Такер Карлсон, выступая во Флориде. По его словам, это касается в том числе тех, кто вступил в Вооруженные силы Украины и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Журналист подчеркнул, что нельзя «сражаться за другую страну и оставаться американцем», передает ТАСС.

Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства [США]. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем, — убежден Карлсон.

Ранее Карлсон провел эксклюзивное интервью с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подчеркнул, что понимает спорность подобного шага, однако пообещал выпустить материал в ближайшее время. Примечательно, что сразу после иранского лидера журналист выразил желание взять интервью у израильского премьера Биньямина Нетаньяху.