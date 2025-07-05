Такер Карлсон взял сенсационное интервью у одного политика Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана

Американский журналист Такер Карлсон написал в соцсети Х, что провел эксклюзивное интервью с новоизбранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Он подчеркнул, что понимает спорность подобного шага, однако пообещал выпустить материал в ближайшее время.

Только что закончил брать интервью у Пезешкиана. Мы знаем, что нас раскритикуют за это интервью, — отметил Карлсон.

Примечательно, что сразу после иранского лидера журналист выразил желание взять интервью у израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Таким образом он хочет показать разные стороны ближневосточного конфликта.

Ранее Пезешкиан заявлял, что Соединенные Штаты должны получить ответ на удары по ядерным объектам Ирана. Во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что Иран не поддастся силе и запугиванию, следует из сообщения на сайте президента.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что США предали дипломатию, проводя операцию против Ирана. Выступая с обращением после ударов США по ядерным объектам страны, он напомнил, что теперь Вашингтон несет ответственность.