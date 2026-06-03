Психолог раскрыла, как подавленные эмоции постепенно разрушают здоровье

Подавленные негативные эмоции могут вызвать хроническое напряжение в теле, спазмы и даже нарушения кровотока, заявила «Радио 1» психолог и психотерапевт Ольга Аванесян. Она отметила, что такая привычка впоследствии грозит развитием хронических болезней.

Невыраженные чувства закрепляются в мышцах, фасциях, внутренних органах — в виде хронического напряжения, спазмов и нарушений кровотока. На их удержание уходит энергия. Когда ресурс заканчивается — появляются усталость, воспаления и болезни без «очевидной» причины, — предупредила Аванесян.

В частности, по ее словам, подавленная тревога способна повысить риск развития гастрита, синдрома раздраженного кишечника и других заболеваний ЖКТ. Внутренний гнев, в свою очередь, может вызвать проблемы с желчью и кожные реакции, а обида — тяжесть в груди и нарушения дыхания. Чрезмерное стремление к контролю чревато мигренью, бессонницей и мышечным перенапряжением.

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