Психолог рассказал о пользе тик-ток караоке

Тик-ток караоке позволяет пожилым людям бороться с одиночеством, рассказал LIFE.ru психолог Александр Кичаев. Он отметил, что социализация очень важна для ментального здоровья.

Это, во-первых, борьба с одиночеством, ведь женщины всегда дольше живут, и для них это важно. Плюс это такой клуб по интересам, определенное личностное развитие, и еще это пример для молодого поколения, — рассказал Кичаев.

Психолог подчеркнул, что таким образом пожилые участницы показывают, что возраст не мешает осваивать технологии. По его словам, караоке также помогает прикоснуться к культурной памяти через исполнение знакомых песен.

Ранее эксперт по уходу за пожилыми Мария Беляева рассказала, что люди в возрасте зачастую боятся оказаться в состоянии «социальной смерти», при котором человек полностью утрачивает способность взаимодействовать с обществом. Она отметила, что человек с такой проблемой постепенно начинает чувствовать себя оторванным от жизни.