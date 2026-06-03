ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 14:47

Психолог рассказал о пользе тик-ток караоке

Психолог Кичаев: тик-ток караоке позволяет бороться с одиночеством

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тик-ток караоке позволяет пожилым людям бороться с одиночеством, рассказал LIFE.ru психолог Александр Кичаев. Он отметил, что социализация очень важна для ментального здоровья.

Это, во-первых, борьба с одиночеством, ведь женщины всегда дольше живут, и для них это важно. Плюс это такой клуб по интересам, определенное личностное развитие, и еще это пример для молодого поколения, — рассказал Кичаев.

Психолог подчеркнул, что таким образом пожилые участницы показывают, что возраст не мешает осваивать технологии. По его словам, караоке также помогает прикоснуться к культурной памяти через исполнение знакомых песен.

Ранее эксперт по уходу за пожилыми Мария Беляева рассказала, что люди в возрасте зачастую боятся оказаться в состоянии «социальной смерти», при котором человек полностью утрачивает способность взаимодействовать с обществом. Она отметила, что человек с такой проблемой постепенно начинает чувствовать себя оторванным от жизни.

Общество
караоке
пожилые
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.