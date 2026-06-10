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10 июня 2026 в 11:54

Захарова указала на новую угрозу для безопасного мореплавания

Захарова: задержание ЕС гражданских судов угрожает безопасности мореплавания

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Евросоюз действует противоправно, задерживая гражданские суда, и создает прямую угрозу безопасности мореплавания, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала решение Брюсселя разрешить боевым кораблям останавливать в Средиземном море танкеры, которые там причисляют к так называемому российскому теневому флоту, передает корреспондент NEWS.ru.

Досмотр и задержание гражданских судов, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства, под надуманным предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН и вопреки международному морскому праву являются противоправными действиями. Тем самым Европейский союз несет прямую угрозу безопасности мореплавания, так как использует военно-морские силы для запугивания коммерческих перевозчиков, — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции IRINI, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть. По словам главы дипслужбы ЕС Каи Каллас, эта мера позволяет применять новые правила ведения боевых действий с целью «ограничения возможностей России по финансированию» СВО.

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