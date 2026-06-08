Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 11:48

Корабли стран ЕС получили разрешение на охоту за танкерами с нефтью РФ

ЕС разрешил кораблям в Средиземном море задерживать танкеры с нефтью РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции IRINI, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть, которые в Брюсселе называют «теневым флотом», заявила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, которые передает ТАСС, эта мера позволяет применять новые правила ведения боевых действий с целью «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны [ЕС], — сказала она.

Ранее первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО расширяют практику ограничения судоходства в Балтийском море для судов, которые заходят в российские порты. По его словам, цель таких действий — помешать морской экономической деятельности РФ в регионе и заставить судовладельцев отказаться от использования российских портов.

ЕС
танкеры
нефть
Кая Каллас
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль «Одна шестая»
Раскрыто, почему США не смогут купить архипелаг Чагос с британскими базами
В Госдуме анонсировали «революцию» в оплате коммуналки
Театр «Модерн» откроет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
Мощное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушений
Российский курортный город начал пользоваться небывалым спросом
ЕС хочет добавить десятки российских компаний в черный список
ЕС впервые «наказал» Иран за угрозу судоходству в Ормузе
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июня: свободная продажа, цены
В Европарламенте призвали к новым форматам диалога России и ЕС
Экс-нардеп раскрыл детали вероятного визита Абрамовича на Украину
«Башку отрежу — соседи будут в шоке»: тиран пинал девушку у подъезда
Военэксперт раскрыл, кто «подарит» Украине новую баллистическую ракету
Движение по разрушенному ВСУ мосту около Чонгара возобновили
Четыре человека отравились газом из-за голубя в трубе
Трамп обратился с важным призывом к Ирану и Израилю
Трамп обратился к Ирану и Израилю с серьезным требованием
Лавров расхвалил Бангладеш за важное стремление страны
Синоптик предупредил москвичей о надвигающейся жаре
Трамп нашел посредника для переговоров России и Украины
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.