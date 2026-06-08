Корабли стран ЕС получили разрешение на охоту за танкерами с нефтью РФ ЕС разрешил кораблям в Средиземном море задерживать танкеры с нефтью РФ

Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море в рамках операции IRINI, задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть, которые в Брюсселе называют «теневым флотом», заявила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, которые передает ТАСС, эта мера позволяет применять новые правила ведения боевых действий с целью «ограничение возможностей России по финансированию» СВО.

Мы также будем обсуждать «теневой флот». Наша операция IRINI изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны [ЕС], — сказала она.

Ранее первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО расширяют практику ограничения судоходства в Балтийском море для судов, которые заходят в российские порты. По его словам, цель таких действий — помешать морской экономической деятельности РФ в регионе и заставить судовладельцев отказаться от использования российских портов.