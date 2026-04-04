04 апреля 2026 в 13:06

Россиян предупредили о скрытой опасности распространенного напитка

Врач Мясников: большое количество пива может быть смертельно опасно

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что пиво может быть смертельно опасно для человека. По его словам, в напитке нет натрия, который задерживает жидкость, поэтому человек может выпить его слишком много. Видео со словами медика доступно на платформе «Смотрим».

Пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть. Потому что ты выпиваешь, оно не задерживается, а ты его пьешь и пьешь, — объяснил врач.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что пиво способствует набору веса. Он отметил, что лишний вес повышает риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, пиво не является безвредным видом алкогольного напитка — зависимые люди могут употребить с пивом такое же количество этанола, как и в бутылке водки, подчеркнул он.

До этого психиатр Антон Рудковский рассказал, что весной россияне начинают чаще пить пиво в связи с перестройкой организма. Он пояснил, что в этот период люди нередко испытывают тревожность и усталость, а слабоалкогольные напитки становятся для них способом снять напряжение.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

