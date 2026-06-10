Взрыв машины в Москве: новые подробности 10 июня, кто был целью, заказчики

Подростки пытались подорвать автомобиль в Москве, сообщили правоохранители. Что известно о покушении, как удалось предотвратить, кто был целью, известен ли заказчик?

Что известно о взрыве электромобиля Zeekr в Москве

Вчера, 9 июня, около 18:00 мск стало известно о взрыве электромобиля Zeekr на юго-западе Москвы в районе Коньково. Возгорание удалось потушить очевидцам, о пострадавших не сообщалось. Ряд СМИ предположили, что это могло быть покушение. Тем же утром в результате подрыва автомобиля BMW X3 в Балашихе в микрорайоне Авиатор, где проживает немало военнослужащих, погиб человек.

Zeekr взорвался на парковке на ул. Введенского. СМИ отмечают, что похожий электрокар фиксируется на фотографиях «Яндекс.Карт» примерно на том же месте в 2025 году. При взрыве электромобиль сильно пострадал, лишившись передней двери и крыла. Позднее в Следственном комитете уточнили, что подрыв на самом деле был контролируемой детонацией. Под капотом машины был обнаружен подозрительный предмет, который обезвредили специалисты.

Кто пытался устроить покушение в Москве, украинский след

10 июня в СК РФ сообщили, что подрыв Zeekr в столичном Коньково готовили подростки, предположительно завербованные иностранными спецслужбами. В Сети предполагают, что организаторами выступали ГУР МО Украины или СБУ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Несовершеннолетних подрывников задержали на месте. Было установлено, что под руководством кураторов девушка достала из тайника самодельное взрывное устройство. Она передала его другому подростку, который заложил взрывчатку под электрокар и установил GPS-трекер.

ГСУ СК по Москве предъявило подросткам обвинение. Сейчас проверяется их возможная причастность к другим аналогичным эпизодам, а также устанавливаются лица, координировавшие действия несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).

Кого пытались убить в Москве

Следственный комитет сообщил, что целью покушения был сотрудник «одного из научно-производственных предприятий». Из открытых данных следует, что на ул. Введенского находится технопарк «Полюс», созданный в 2016 году НИИ «Полюс», который входит в Ростех. В технопарке занимаются развитием взаимодействия между компаниями и производствами в сфере лазерных и оптических технологий. НИИ «Полюс» находится под американскими санкциями из-за «продукции военного назначения».

Среди резидентов технопарка: производители защищенной электроники, электровакуумных приборов, полупроводниковых элементов, микропроцессоров, лазерных модулей. Кто именно мог стать целью покушения, на данный момент неизвестно.

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