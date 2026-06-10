Взрыв машины в Москве: новые подробности 10 июня, кто был целью, заказчики

Подростки пытались подорвать автомобиль в Москве, сообщили правоохранители. Что известно о покушении, как удалось предотвратить, кто был целью, известен ли заказчик?
Что известно о взрыве электромобиля Zeekr в Москве
Вчера, 9 июня, около 18:00 мск стало известно о взрыве электромобиля Zeekr на юго-западе Москвы в районе Коньково. Возгорание удалось потушить очевидцам, о пострадавших не сообщалось. Ряд СМИ предположили, что это могло быть покушение. Тем же утром в результате подрыва автомобиля BMW X3 в Балашихе в микрорайоне Авиатор, где проживает немало военнослужащих, погиб человек.
Zeekr взорвался на парковке на ул. Введенского. СМИ отмечают, что похожий электрокар фиксируется на фотографиях «Яндекс.Карт» примерно на том же месте в 2025 году. При взрыве электромобиль сильно пострадал, лишившись передней двери и крыла. Позднее в Следственном комитете уточнили, что подрыв на самом деле был контролируемой детонацией. Под капотом машины был обнаружен подозрительный предмет, который обезвредили специалисты.
Кто пытался устроить покушение в Москве, украинский след
10 июня в СК РФ сообщили, что подрыв Zeekr в столичном Коньково готовили подростки, предположительно завербованные иностранными спецслужбами. В Сети предполагают, что организаторами выступали ГУР МО Украины или СБУ.
Несовершеннолетних подрывников задержали на месте. Было установлено, что под руководством кураторов девушка достала из тайника самодельное взрывное устройство. Она передала его другому подростку, который заложил взрывчатку под электрокар и установил GPS-трекер.
ГСУ СК по Москве предъявило подросткам обвинение. Сейчас проверяется их возможная причастность к другим аналогичным эпизодам, а также устанавливаются лица, координировавшие действия несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ).
Кого пытались убить в Москве
Следственный комитет сообщил, что целью покушения был сотрудник «одного из научно-производственных предприятий». Из открытых данных следует, что на ул. Введенского находится технопарк «Полюс», созданный в 2016 году НИИ «Полюс», который входит в Ростех. В технопарке занимаются развитием взаимодействия между компаниями и производствами в сфере лазерных и оптических технологий. НИИ «Полюс» находится под американскими санкциями из-за «продукции военного назначения».
Среди резидентов технопарка: производители защищенной электроники, электровакуумных приборов, полупроводниковых элементов, микропроцессоров, лазерных модулей. Кто именно мог стать целью покушения, на данный момент неизвестно.
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