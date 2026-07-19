Игры с петардой чуть не оставили без рук жителя Москвы

Игры с петардой чуть не оставили без рук жителя Москвы Житель Москвы получил травмы из-за взрыва петарды в руках

Петарда взорвалась в руках у мужчины в квартире на Никитинской улице в Москве, он получил множественные переломы обеих конечностей, передает Telegram-канал SHOT. Взрывной волной выбило окна в квартире.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчина взял пиротехническое изделие и оно сразу сработало.

Ранее в Москве подросток получил ожоги пальцев при взрыве страйкбольной гранаты. Компания юношей кидала друг другу гранату, и когда один из молодых людей поймал ее рукой, она сдетонировала.

Кроме того, на юге Москвы неизвестный выбросил из окна здания во двор жилого дома на Коломенской набережной предмет, внешне схожий с гранатой. Предварительно, при взрыве пострадал 16-летний подросток. Выяснилось, что это была петарда.

Также в павлодарском отделении банка в Казахстане пожилая пара взорвала торт с петардой внутри. Пенсионеры пошли на это правонарушение под влиянием телефонных мошенников, которые психологически давили на них и манипулировали.