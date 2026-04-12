Пострадавшего в Орехово-Зуево ребенка переведут в центр имени Рошаля

Пострадавшего при взрыве в Орехово-Зуево ребенка, лишившегося пальцев, переводят на лечение в центр имени Рошаля в Красногорске, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, 11-летний мальчик вместе с другом запускал петарды на школьной спортплощадке. Одна из них не сработала, ребенок поднял ее и положил в карман, после чего произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что дети запускали петарды возле школы в дневное время. Орехово-Зуевская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего и выяснит, где и как несовершеннолетние приобрели пиротехнику.

Ранее в Италии 12-летний мальчик оказался в критическом состоянии после того, как его ногу затянуло в фильтр гидромассажной ванны в отеле. Ребенок провел под водой почти пять минут, прежде чем сотрудники отеля сумели отключить насос.

До этого появилась информация, что ребенок-инвалид умер, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом. Еще минимум 40 паллиативных детей отравились этим же продуктом с начала года.