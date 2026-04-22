Нашел деньги на улице — не поднимай! Кто раскидывает опасные ловушки в РФ

В Перми школьник получил ожоги, взяв в руки на улице сверток с деньгами. После того как ребенок поднял пачку денег, раздался взрыв. Следователи возбудили уголовное дело. Кто и зачем разбрасывает фальшивые купюры со взрывчаткой в городах России — в материале NEWS.ru.

Что произошло со школьником, поднявшим сверток с деньгами в Перми

Инцидент произошел 21 апреля в Мотовилихинском районе Перми. 13-летний мальчик, возвращавшийся домой из школы, заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В этот момент раздался взрыв, и школьника забрызгало краской. Он получил ожоги лица.

Прибывшие на место ЧП медики оказали мальчику помощь — угрозы его жизни нет. Врачи оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. Правоохранительные органы проводят проверку.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения подростку 2012 года рождения ожога глаз по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК по региону.

Ребенок рассказал РЕН ТВ, что возвращался из школы вместе с другом, увидел деньги, поднял их и начал подкидывать. Во время второго броска устройство сдетонировало.

«Взорвалось прямо в руках, глаза не мог открыть. Друг довел меня до школы, после чего увезли в больницу. Там закапали в глаза капли-заморозку, потом меня отпустили домой», — сказал подросток.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что было в свертке с деньгами, который подобрал подросток в Перми

В СКР уточнили, что, по предварительным данным, сверток оказался химической ловушкой. Красящее вещество попало подростку в глаза, что вызвало ожоги. Следователи осмотрели место происшествия, ожидается проведение судмедэкспертизы.

«Следственный комитет обращает внимание граждан, особенно детей, на необходимость соблюдения мер безопасности: при обнаружении подозрительных предметов, включая денежные купюры, телефоны и другие неустановленные устройства, нельзя брать их в руки или прикасаться к ним. Такие предметы, специально оставленные на видном месте, могут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья. При обнаружении находки следует немедленно сообщить в экстренные службы, чтобы избежать трагических последствий», — напомнили следователи.

СМИ выяснили, что в руках у школьника взорвалась химловушка «Кукла». По информации журналистов, разброс краски от нее достигает полутора метров. «Куклу» часто кладут в сейфы для защиты от злоумышленников. Такие устройства продаются в магазинах и на маркетплейсах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как купюры взорвались в руках мальчика из Красногорска

В ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик, спешивший на тренировку, увидел на земле связку купюр. Ребенок поднял деньги, после чего раздался взрыв. Впоследствии врачам удалось сохранить пострадавшему лишь мизинец на правой руке. Остальные пальцы пришлось ампутировать.

Медики заявили, что ткани и кости кисти ребенка раздробило, восстановить их невозможно. Директор ДНКЦ имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала, что мальчика оперировали в течение шести с половиной часов. Затем с ним начали работать психологи и реабилитологи. Ребенка с матерью в палате навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который пообещал оказать необходимую помощь.

Злоумышленники разместили купюру со взрывчаткой на улице таким образом, чтобы место инцидента не попало в объективы камер видеонаблюдения. Кроме того, оно было плохо освещено, отметили очевидцы.

Кто и зачем разбрасывает купюры-ловушки в городах России

Между инцидентами в Перми и Красногорске прослеживается связь, таким мнением с NEWS.ru поделился криминалист Михаил Игнатов. Эксперт предположил, что эти ЧП являются одной из форм диверсии или терроризма.

«Это дестабилизация обстановки и запугивание общества, чтобы оно постоянно находилось в нервозной обстановке. Это делается для того, чтобы вызвать недоверие к действующей власти», — подчеркнул Игнатов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По его словам, совершать такие диверсии могут либо граждане, завербованные агентами влияния, либо внедренные внутрь страны террористы. Игнатов отметил, что вместе с разбросанными купюрами может находиться не только взрывчатка, но и различные химические реактивы, которые намного проще достать, доставить на место преступления и применить. Например, денежные банкноты могут покрыть составом, вызывающим химические ожоги, или даже ядом.

«Химические ожоги зависят от того, насколько тесный, плотный и длительный контакт был с купюрой. Если человек только дотронулся до нее, пойдут волдыри. Если ее подержать подольше, потереть в руках, то, возможно, будут значительные ожоги. Кроме того, злоумышленники могут обрабатывать купюры специальным токсичным ядом, который вы сразу не заметите. Ты взял банкноту, положил в кошелек, повзаимодействовал с ней, потом заплатил кассиру. У всех, кто контактировал с купюрой, могут возникнуть очень серьезные заболевания», — предупредил специалист.

Игнатов посоветовал не поднимать подозрительные свертки с деньгами, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем. По его словам, самое лучшее решение — вызвать наряд полиции и рассказать о том, что вы обнаружили денежные средства и что у вас есть основания полагать, что они могут быть заминированы. Игнатов добавил, что стражи порядка обучены безопасному изъятию, транспортировке и уничтожению подозрительных предметов.

Читайте также:

«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков

«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла восемь пальцев в ночном клубе

Взрыв во Владикавказе 17 апреля: сколько жертв, что известно, это теракт ВСУ?