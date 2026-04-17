Взрыв во Владикавказе 17 апреля: сколько жертв, что известно, это теракт ВСУ?

Водитель мусоровоза погиб в результате взрыва во Владикавказе. Что там произошло, где находилась бомба, почему подозревают теракт ВСУ?

Что произошло во Владикавказе, где прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел на улице Интернациональной во Владикавказе.

Местные СМИ пишут, что взрыв произошел, когда сотрудник регионального оператора по уборке мусора «Эра» загрузил в машину коробки, которые стояли на мусорной площадке у баков. После погрузки машина начала прессовку, и случился взрыв.

На месте работают сотрудники специальных служб. Было принято решение отбуксировать мусоровоз на полигон, поскольку разгружать его содержимое небезопасно.

«На полигоне специалисты выгрузят весь мусор и тщательно проверят его на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ. Территория повторно обследуется», — сообщил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Сколько жертв, пострадавших после взрыва во Владикавказе 17 апреля

Меняйло сообщил, что при взрыве погиб сотрудник коммунальных служб. По информации очевидцев, погибшему было 42 года, он уроженец Узбекистана.

Коллега погибшего рассказал, что у мужчины в Узбекистане остались пятеро детей.

В СУ СК РФ по Северной Осетии сообщили, что по факту гибели человека при взрыве мусоровоза возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия.

Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Был ли взрыв во Владикавказе терактом ВСУ?

Причиной взрыва во Владикавказе, в результате которого погиб мужчина, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере, сообщил глава Северной Осетии. По словам очевидцев, взорвалась картонная коробка, которая находилась возле мусорных баков. Погибший рабочий отправил ее в мусоровоз, после чего начал прессовку. Именно тогда прогремел взрыв.

В Сети предположили, что взрыв мог быть связан с попыткой теракта, организованной украинскими спецслужбами во Владикавказе. В комментариях соцсетей россияне предполагают, что взрывчатка в коробке должна была попасть по другому адресу, возможно, с более тяжелыми последствиями.

Однако местные СМИ обратили внимание, что контейнеры для отходов, где произошел взрыв, стоят недалеко от складов строительного магазина. Неделю назад там произошел взрыв пиротехники, погибли два человека, 12 пострадали, пожар распространился на площади 750 «квадратов». От места трагедии до того самого склада — около 100 метров.

Очевидцы предполагают, что причина взрыва во Владикавказе — детонация отходов с подпольного склада пиротехники: их просто выбросили в мусорные баки после пожара у магазина.

