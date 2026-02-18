Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее

Водитель мусоровоза совершил наезд на 15-летнюю девушку в Волжске в Республике Марий Эл, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 9:15 по местному времени (совпадает с мск). По данным ведомства, пострадавшая попала в больницу с травмами.

Сегодня около 9:15 на прилегающей территории у д. 22 по ул. Щербакова водитель мусоровоза <…> совершил наезд на 15-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель мусоровоза начал движение, не убедившись в безопасности совершаемого маневра. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге мусоровоз врезался в служебный автомобиль Госавтоинспекции во время оформления другого ДТП. В результате один из сотрудников полиции получил травмы и был госпитализирован. В первой аварии помощь понадобилась двум детям, находившимся в салоне легкового авто.