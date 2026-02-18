Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 13:40

Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее

В Марий Эл 15-летняя девушка попала в больницу после наезда мусоровоза

Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель мусоровоза совершил наезд на 15-летнюю девушку в Волжске в Республике Марий Эл, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло около 9:15 по местному времени (совпадает с мск). По данным ведомства, пострадавшая попала в больницу с травмами.

Сегодня около 9:15 на прилегающей территории у д. 22 по ул. Щербакова водитель мусоровоза <…> совершил наезд на 15-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу, — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель мусоровоза начал движение, не убедившись в безопасности совершаемого маневра. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге мусоровоз врезался в служебный автомобиль Госавтоинспекции во время оформления другого ДТП. В результате один из сотрудников полиции получил травмы и был госпитализирован. В первой аварии помощь понадобилась двум детям, находившимся в салоне легкового авто.

Марий Эл
ДТП
аварии
наезды
мусоровозы
грузовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Забил ножом, обрезал волосы и облил зеленкой: сталкер убил россиянку в ОАЭ
«Тебе не стыдно»: муж Орбакайте возмутился «недорогим» шопингом жены
В стране Восточной Европы забили тревогу из-за нехватки нефти
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.