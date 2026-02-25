Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 10:12

Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть

В Приморском крае 45-летний водитель насмерть задавил знакомого, перепутав его со своим противником во время ночного конфликта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Инцидент произошел 24 февраля на улице Лазо в Артеме, когда мужчина сел за руль Toyota Axio и совершил наезд, ошибочно приняв потерпевшего за участника ссоры, от полученных травм тот скончался на месте.

В ночь на 24 февраля 2026 года на участке местности, расположенном вблизи дома 31 «а» по улице Лазо в городе Артеме, между двумя мужчинами произошел конфликт. После этого 45-летний подозреваемый, сев за руль автомобиля марки Toyota Axio, совершил наезд на своего знакомого, ошибочно приняв его за оппонента, — говорится в сообщении.

Ранее в алтайском селе Кулунда 40-летний водитель насмерть сбил женщину и скрылся, а затем убил собственного отца, который отказался взять на себя вину за аварию. После смертельного наезда, совершенного ранним утром, мужчина приехал к родителю и потребовал, чтобы тот признался в ДТП, но получив отказ, зарубил его топором.

Кроме того, на Дмитровском шоссе в столице трактор совершил наезд на женщину, которую в состоянии клинической смерти госпитализировали в больницу имени Вересаева. Местные жители полагают, что причиной происшествия стала нечищеная управляющей компанией тротуарная зона, из-за чего пешеходу пришлось двигаться по дороге.

