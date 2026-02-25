Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть

В Приморском крае 45-летний водитель насмерть задавил знакомого, перепутав его со своим противником во время ночного конфликта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Инцидент произошел 24 февраля на улице Лазо в Артеме, когда мужчина сел за руль Toyota Axio и совершил наезд, ошибочно приняв потерпевшего за участника ссоры, от полученных травм тот скончался на месте.

В ночь на 24 февраля 2026 года на участке местности, расположенном вблизи дома 31 «а» по улице Лазо в городе Артеме, между двумя мужчинами произошел конфликт. После этого 45-летний подозреваемый, сев за руль автомобиля марки Toyota Axio, совершил наезд на своего знакомого, ошибочно приняв его за оппонента, — говорится в сообщении.

