Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:27

ФСБ задержала готовившего атаку на кубанский аэродром агента Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае задержан агент украинской военной разведки, который по заданию кураторов готовил поджог самолета на военном аэродроме, сообщили в УФСБ России по региону. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, 38-летний россиянин сам установил контакт с представителем ГУР МО Украины в мессенджере и выполнял указания.

В рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края, — сообщили в ФСБ.

Ранее в интернете были опубликованы кадры оперативной съемки ФСБ, на которых запечатлен 45-летний осужденный, задержанный за подготовку теракта в исправительном учреждении Краснодара. На видео мужчина признается, что намеревался поджечь тюремный клуб и убить сотрудников колонии, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в отделе полиции удмуртского города Можги, где задержали 57-летнего местного жителя. По данным ведомства, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности.

ФСБ
Краснодар
теракты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол
Белицкое, Волчанск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 февраля
«Какие мы щедрые к банкирам!»: Миронов предложил поднять налоги для богатых
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.