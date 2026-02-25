ФСБ задержала готовившего атаку на кубанский аэродром агента Киева

В Краснодарском крае задержан агент украинской военной разведки, который по заданию кураторов готовил поджог самолета на военном аэродроме, сообщили в УФСБ России по региону. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, 38-летний россиянин сам установил контакт с представителем ГУР МО Украины в мессенджере и выполнял указания.

В рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края, — сообщили в ФСБ.

Ранее в интернете были опубликованы кадры оперативной съемки ФСБ, на которых запечатлен 45-летний осужденный, задержанный за подготовку теракта в исправительном учреждении Краснодара. На видео мужчина признается, что намеревался поджечь тюремный клуб и убить сотрудников колонии, за что ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении теракта в отделе полиции удмуртского города Можги, где задержали 57-летнего местного жителя. По данным ведомства, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за преступления террористической и экстремистской направленности.