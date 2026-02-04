Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:19

Задержание подозреваемого в подготовке теракта в колонии попало на видео

Опубликовано видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Сети появилось видео задержания ФСБ 45-летнего подозреваемого в подготовке теракта в краснодарской колонии. На опубликованных РИА Новости кадрах уже осужденный мужчина говорит, что планировал поджог тюремного клуба и убийства сотрудников колонии. За подготовку теракта ему грозит увеличение срока заключения вплоть до пожизненного.

По данным ведомства, мужчина планировал убить сотрудников колонии с помощью самодельных ножей, бензина и ацетона. Он переделал швейные принадлежности в заточки, слил бензин из тары и где-то добыл большую бутылку с ацетоном.

Ранее сотрудники ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что осужденный, отбывающий наказание в колонии, планировал совершить теракт, убив ее сотрудников. Злоумышленника задержали на стадии приготовления к преступлению, жертв и разрушений удалось избежать.

Также силовики предотвратили теракт в здании управления спецслужбы по Крыму и Севастополю, который был организован украинскими спецслужбами. Жителя Крыма использовали втемную как смертника, предложив ему фиктивную «службу в органах» и поручив пронести через КПП портативную аудиоколонку со скрытым взрывным устройством. Мужчина был задержан при попытке прохода на объект.

