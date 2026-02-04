Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 09:55

Осужденный планировал расправиться с сотрудниками ФСИН в колонии на Кубани

В Краснодарском крае ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Краснодарском крае предотвратили теракт в одной из исправительных колоний, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, один из осужденных планировал расправиться с сотрудниками ФСИН. Подозреваемый оказался выходцем из ближнего зарубежья.

Федеральной службой безопасности совместно с ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, планировавшийся выходцем из Центрально-Азиатского региона 1980 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Злоумышленника задержали на стадии приготовления к преступлению, жертв и разрушений удалось избежать. В отношении осужденного возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.

Ранее ФСБ задержала в Москве иностранца 1996 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб взрыв на объекте энергетики в Московской области. Мужчина был завербован через Telegram членом запрещенной в России террористической организации. После совершения диверсии он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

ФСИН
ФСБ
Краснодарский край
теракты
осужденные
