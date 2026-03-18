Нутрициолог поставила точку в спорах о лучшем времени для завтрака Нутрициолог Яблокова: завтракать нужно в течение первого часа после пробуждения

Первый прием пищи рекомендуется осуществлять в течение часа после пробуждения, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, такой подход обеспечит организм всеми необходимыми калориями и энергией на весь день.

Оптимально следует завтракать в течение первого часа после сна. Утренний прием пищи помогает восстановить уровень глюкозы в крови и обеспечивает организм ресурсами для начала активного дня — как для физической, так и для умственной нагрузки. Утро — время, когда происходят естественные гормональные изменения. После пробуждения повышается уровень кортизола — гормона, который помогает перейти из состояния сна в состояние активности. Если в этот период поступает пища, обменные процессы начинают работать лучше, — пояснила Яблокова.

Она подчеркнула, что первый прием пищи способствует старту работы пищеварительной системы. По ее словам, после еды начинается активная выработка желудочного сока, ферментов и желчи, запуская полноценную работу желудочно-кишечного тракта.

Регулярный завтрак также снижает вероятность переедания в течение дня и потребления вредных продуктов. Это связано с тем, что он влияет на регуляцию гормонов голода и насыщения. Когда прием пищи пропускается, уровень голода может резко повышаться ближе к обеду или во второй половине дня. Это часто приводит к более калорийным и частым перекусам и перееданию вечером. Сбалансированное питание утром, наоборот, задает сытость и хороший уровень энергии на весь день, — заключила Яблокова.

