Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 20:46

В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области, передает ГУ МЧС по региону. Сообщение с предупреждением появилось в МАКСе 18:70 мск. Позже местных жителей предупредили об угрозе атаки беспилотников.

Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о сбитом в Ельце беспилотнике. Упавшие обломки повредили несколько частных домов. Мэр города Вячеслав Жабин заявил, что обошлось без жертв и пострадавших. На место падения обломков выехала специальная комиссия, которая оценила причиненный ущерб.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил местных жителей о возможных взрывах. По его словам, сотрудники Росгвардии проведут работы по обезвреживанию обломков БПЛА.

Также при падении обломков в регионе был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, и осколки ранили девятилетнего мальчика. По словам губернатора, жизни ребенка ничего не угрожает. Кроме того, часть жителей поселка Солидарность перевели в пункт временного размещения из-за фрагмента украинского дрона.

Регионы
Липецкая область
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Страшная месть за Старобельск уже скоро? Зеленский ждет удар «Орешника»
«Нет козырей»: в США перечислили признаки шаткого положения Украины
Россиянка отсудила 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту
Релокант из Иркутска словил шальную пулю в США
Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке
Еще больше смертей: в Старобельске проходит опознание тел погибших студентов
Правоохранители изъяли дочерей у «бойца» из лифта в Балашихе
Чехия «оскалилась» на РФ, цинизм Зеленского, НЛО в США: что будет дальше
Трамп в беседе с журналисткой проговорился о сделке с Ираном
Одесситы разбили стекло в микроавтобусе ТЦК и спасли мобилизованных
Российский вратарь и украинский защитник ПСЖ отказались от рукопожатия
Пасечник раскрыл последствия нового удара ВСУ по ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.