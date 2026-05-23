В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности

Желтый уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области, передает ГУ МЧС по региону. Сообщение с предупреждением появилось в МАКСе 18:70 мск. Позже местных жителей предупредили об угрозе атаки беспилотников.

Ранее сообщалось о сбитом в Ельце беспилотнике. Упавшие обломки повредили несколько частных домов. Мэр города Вячеслав Жабин заявил, что обошлось без жертв и пострадавших. На место падения обломков выехала специальная комиссия, которая оценила причиненный ущерб.

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил местных жителей о возможных взрывах. По его словам, сотрудники Росгвардии проведут работы по обезвреживанию обломков БПЛА.

Также при падении обломков в регионе был поврежден частный дом. Взрывной волной выбило окно, и осколки ранили девятилетнего мальчика. По словам губернатора, жизни ребенка ничего не угрожает. Кроме того, часть жителей поселка Солидарность перевели в пункт временного размещения из-за фрагмента украинского дрона.