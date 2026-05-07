В российском регионе уничтожили опасный фрагмент украинского беспилотника

В липецком поселке Солидарность уничтожили опасный фрагмент украинского БПЛА, заявил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере МАКС. По его словам, специалисты снимают оцепление, а эвакуированные жители возвращаются в свои дома.

Оперативные службы завершили необходимые работы на месте. Оцепление снимается, жители возвращаются в свои дома, — написал Артамонов.

Ранее губернатор Липецкой области сообщил, что жителей домов и детей из школы и детсада в поселке Солидарность вывели в пункт временного размещения. Пострадавших при атаке нет.

До этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что нейрохирургический корпус больницы в регионе получил повреждения при атаке беспилотников ВСУ. В момент атаки в здании проводились две операции, которые завершились успешно.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека пострадали в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.