07 мая 2026 в 18:32

Раскрыто, какие лазейки используют зарубежные вербовщики против россиян

ФСБ: зарубежные вербовщики используют дефицит общения у россиян

Зарубежные вербовщики начали активно эксплуатировать нехватку человеческого общения и внимания у граждан РФ с целью вовлечения их в противоправную деятельность, заявила в беседе с ТАСС представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева. Первый контакт с жертвой происходит там, где можно написать незнакомому человеку, — в соцсетях, мессенджерах, онлайн-играх, комментариях, на сайтах объявлений.

Общение вербовщика строится на интересах жертвы. Сегодня он создает, например, иллюзию дружбы или романтических отношений, восполняя дефицит общения и внимания, — говорится в сообщении.

Кроме того, Докучаева сообщила, что при вербовке школьников деструктивные силы используют разрыв, возникающий из-за спора между родителями и школой о том, кто отвечает за воспитание детей. По ее словам, между родительской позицией и школьной образуется слепая зона, которую и заполняют вербовщики, пока стороны перекладывают ответственность друг на друга.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, которые находятся за пределами государства. До этого, по его словам, аферисты обманывали только тех иностранцев, кто уже пребывал в королевстве.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

