Россиян предупредили об опасности приложений, требующих доступ к сообщениям МВД России: приложения с запросом доступа к сообщениям могут быть вредоносным ПО

Если приложение просит доступ к СМС или пытается стать программой для обмена сообщениями по умолчанию, это может говорить о заражении устройства вредоносным программным обеспечением, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Такие программы способны перехватывать коды подтверждения, банковские уведомления и служебные сообщения.

Сообщение о том, что приложение запрашивает доступ к СМС или пытается стать приложением для обмена сообщениями «по умолчанию», может указывать на работу вредоносного программного обеспечения на устройстве, — сказано в публикации.

В ведомстве добавили, что после установки такого приложения пользователь часто видит системные предупреждения. Однако многие ошибочно воспринимают их как обычные технические уведомления и автоматически нажимают «Разрешить».

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявил, что мошенники, выдавая себя за известных блогеров и стримеров, активно обманывают детей в мобильных играх. По его словам, они предлагают бесплатную виртуальную валюту и редкие скины для привлечения внимания потенциальных жертв.