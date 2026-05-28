Политолог рассказал о представителе США, который посетит ПМЭФ

28 мая 2026 в 15:26

Политолог Дудаков: представитель США на ПМЭФ Родни Кук изучал русскую культуру

США отправляют на Петербургский международный экономический форум главу федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимса Кука, который изучал русскую культуру, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно это дает представителю Соединенных Штатов определенное понимание специфики России.

Да, США отправляют на ПМЭФ Кука — человека, должность которого напрямую не касается актуальных политических или экономических аспектов наших взаимоотношений. В этой комиссии по изящным искусствам он как раз долго занимался русской культурой, поэтому у него, наверное, есть определенное понимание специфики РФ. Но очевидно, что он далеко не тот человек, который принимает какие бы то ни было ключевые решения. Поэтому я думаю, он будет скорее занимать позицию наблюдателя, который кулуарно пообщается с представителями России, чиновниками и бизнесменами. Потом он может передать нашу точку зрения в администрацию главы Белого дома Дональда Трампа, — сказал Дудаков.

Ранее стало известно, что Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на Петербургском международном экономическом форуме. Он также намерен присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить президент РФ Владимир Путин.

