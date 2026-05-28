Политолог рассказал о представителе США, который посетит ПМЭФ

США отправляют на Петербургский международный экономический форум главу федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимса Кука, который изучал русскую культуру, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно это дает представителю Соединенных Штатов определенное понимание специфики России.

Да, США отправляют на ПМЭФ Кука — человека, должность которого напрямую не касается актуальных политических или экономических аспектов наших взаимоотношений. В этой комиссии по изящным искусствам он как раз долго занимался русской культурой, поэтому у него, наверное, есть определенное понимание специфики РФ. Но очевидно, что он далеко не тот человек, который принимает какие бы то ни было ключевые решения. Поэтому я думаю, он будет скорее занимать позицию наблюдателя, который кулуарно пообщается с представителями России, чиновниками и бизнесменами. Потом он может передать нашу точку зрения в администрацию главы Белого дома Дональда Трампа, — сказал Дудаков.

Ранее стало известно, что Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на Петербургском международном экономическом форуме. Он также намерен присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить президент РФ Владимир Путин.