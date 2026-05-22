Глава комиссии США планирует встретиться с российским министром

22 мая 2026 в 08:48

Глава комиссии США по искусству Кук планирует встретиться с Любимовой на ПМЭФ

Ольга Любимова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук планирует встретиться с главой Минкультуры России Ольгой Любимовой на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые приводит РИА Новости, он также намерен присутствовать в том числе на пленарном заседании, где должен выступить президент РФ Владимир Путин.

Ранее Путин отмечал, что деловая программа Петербургского международного экономического форума традиционно будет обширной и затронет ключевые вопросы развития экономики и бизнеса. По его словам, форум пройдет в начале июня и будет насыщен конкретными темами, важными как для российского бизнеса, так и для зарубежных партнеров и экономики в целом.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», эксперт фракции по энергетической политике Штеффен Котре рассказал, что планирует отправиться в Россию для участия в ПМЭФ. Во фракции АдГ в немецком парламенте пояснили, что на данный момент к ним еще не поступало официальных заявок на поездки.

