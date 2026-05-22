Пасечник заявил о первых спасенных из-под завалов в Старобельске Пасечник: после атаки БПЛА на колледж в ЛНР из-под завалов извлекли двух человек

Спасатели после атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики извлекли из под завалов двух человек, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Леонид Пасечник. По его словам, разбор завалов продолжается, в зоне обрушения могут оставаться дети.

Двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются, — отметил руководитель республики.

Он уточнил, что в момент удара по учебному корпусу и общежитию там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь. Помимо всего прочего, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома, уточнил Пасечник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал терактом атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Он заверил, что виновные понесут наказание за это военное преступление.

До этого стало известно, что украинские военные атаковали рейсовый микроавтобус, в котором погибла 17-летняя девочка. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Вражеский БПЛА целился по гражданскому транспорту и мирным людям, прибывшие медики оказались бессильны.