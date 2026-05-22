Республиканцы отозвали резолюцию о завершении операции в Иране

Отзыв документа, который обязал бы президента США Дональда Трампа прекратить военные операции против Ирана или получить официальное одобрение конгресса на их проведение, показывает раскол среди республиканцев, передает NYT. В материале говорится, что решение об отзыве проекта было принято из-за недостатка голосов.

Газета отмечает, что данное решение серьезно ударило по партии и показало раскол внутри нее по вопросу об иранском конфликте в момент, когда республиканцы начали оказывать сопротивление президенту и его политике. В статье также говорится, что это стало очередным провалом спикера палаты представителей Майка Джонсона: он старался не допустить мер по оспариванию или ограничению войны.

До этого в Белом доме информировали: Соединенные Штаты и Китай согласны с тем, что Иран не может обладать ядерным оружием. В пресс-службе администрации также напомнили, что китайская сторона активно призывает открыть Ормузский пролив.

Ранее сенат США впервые одобрил резолюцию, призывающую администрацию прекратить военные действия против Ирана. Процедура голосования завершилась победой документа: 50 сенаторов высказались за, 47 — против.