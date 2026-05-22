Американский миллионер отдал подругу на эксперименты по омоложению

Daily Star: миллионер-биохакер Джонсон начал эксперименты над своей возлюбленной

Американский миллионер Брайан Джонсон, широко известный своей одержимостью идеей сохранения молодости, начал масштабные биологические эксперименты над своей возлюбленной Кейт Толо, сообщает Daily Star. Предприниматель объявил, что его спутница присоединилась к его глобальному проекту по исследованию процессов замедления старения у женщин. По заявлению биохакера, Толо в конечном итоге должна стать «самой изученной женщиной в истории».

Джонсон планирует ежегодно выделять около $2 млн (141 млн рублей) на проведение всеобъемлющего анализа состояния здоровья своей партнерши. Команда врачей намерена детально изучить сотни различных биомаркеров ее организма, чтобы постараться улучшить показатели каждого из них. Бизнесмен пообещал полностью открыть доступ к результатам этих изысканий и публиковать все полученные данные в Сети, чтобы помочь обычным женщинам бороться со старением.

В рамках научной работы исследователи сфокусируются на решении таких задач, как повышение фертильности, облегчение симптомов предменструального синдрома и выявление ранних признаков менопаузы. Медики будут наблюдать за физиологическим состоянием Кейт в круглосуточном режиме, а первый базовый массив информации планируется собрать примерно за три месяца.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2026 года. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества.

