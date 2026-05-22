22 мая 2026 в 10:35

В МЧС назвали число спасенных из пожара после ночной атаки на Макеевку

Сотрудники МЧС спасли семь человек при масштабном пожаре на кондитерской фабрике в Макеевке, которую атаковали ВСУ 20 мая, сообщили в ГУ МЧС России по Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, в ту ночь беспилотники ударили по территории предприятия в Червоногвардейском районе города.

Ночью 20 мая беспилотники атаковали территорию кондитерской компании в Червоногвардейском районе Макеевки. Из горящих помещений огнеборцы эвакуировали пять человек, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что также спасатели деблокировали из-под завалов еще двоих. Под обломками было найдено тело погибшей женщины. Ее личность сейчас устанавливается, добавили в ведомстве.

Пожар охватил цеха на всей площади — 5000 квадратных метров. Также пламя объяло соседний склад на 2000 квадратных метров и автомобильные покрышки на 500 квадратных метрах. Ликвидировали пожар 102 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что при массированной атаке украинских беспилотников на Макеевку один человек погиб и еще восемь получили ранения. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, инцидент был зафиксирован в Красногвардейском районе.

