Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег Фигуристка Евгения Медведева заявила, что больше всего денег тратит на еду

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что тратит на еду «неприлично много» денег, передает YouTube-канал «На личный счет». Спортсменка отметила, что очень любит красивые и полезные продукты.

В основном я трачу на еду. На еду я трачу, с моей точки зрения, неприлично много. Потому что для меня важно, чтобы это были те продукты, которые и красивые, и полезные, — сказала Медведева.

Спортсменка добавила, что старается заказывать фермерские продукты. Кроме того, Медведева призналась, что иногда ей лень готовить, в таких случаях она посещает рестораны с подругой или мамой, и тогда приходится тратить деньги еще и на такси.

Ранее Медведева призналась, что сделала ринопластику по эстетическим соображениям, а не по медицинским показаниям. Тем не менее она признала, что искривление носа у нее все-таки было. Медведева подчеркнул, что считает ринопластику лучшим решением в своей жизни. Фигуристка заявила, что операция помогла ей обрести уверенность в себе после долгих лет травли из-за внешности.