Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что тратит на еду «неприлично много» денег, передает YouTube-канал «На личный счет». Спортсменка отметила, что очень любит красивые и полезные продукты.
В основном я трачу на еду. На еду я трачу, с моей точки зрения, неприлично много. Потому что для меня важно, чтобы это были те продукты, которые и красивые, и полезные, — сказала Медведева.
Спортсменка добавила, что старается заказывать фермерские продукты. Кроме того, Медведева призналась, что иногда ей лень готовить, в таких случаях она посещает рестораны с подругой или мамой, и тогда приходится тратить деньги еще и на такси.
Ранее Медведева призналась, что сделала ринопластику по эстетическим соображениям, а не по медицинским показаниям. Тем не менее она признала, что искривление носа у нее все-таки было. Медведева подчеркнул, что считает ринопластику лучшим решением в своей жизни. Фигуристка заявила, что операция помогла ей обрести уверенность в себе после долгих лет травли из-за внешности.