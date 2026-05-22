22 мая 2026 в 12:04

Зангезурский коридор назвали важнейшим связующим звеном

Гаджиев: Зангезурский коридор станет стратегически важным связующим звеном

Вахид Гаджиев Вахид Гаджиев Фото: Тапдыг Абдуллаев/Photo Stock
Зангезурский коридор не только восстановит прямую сухопутную связь между Азербайджаном и Нахичеванью, заявил спецпредставитель президента республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые передает Report, он превратится в стратегически важное связующее звено, объединяющее международные транспортные коридоры Восток — Запад и Север — Юг.

В настоящее время завершается этап строительства автомобильной части коридора. В то же время железнодорожная линия также близится к завершению, — подчеркнул Гаджиев.

Ранее спецпредставитель азербайджанского лидера сообщил, что заселение освобожденных территорий Азербайджана поддерживается мерами экономического развития, созданием рабочих мест и специальными льготами для бизнеса и инвесторов. Он уточнил, что прочная экономическая база — это один из ключевых факторов успешного возвращения населения.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что в Карабахе и Восточном Зангезуре появятся пять новых тоннелей. По его словам, в данный момент реализуется программа «Великое возвращение», в рамках которой всего за пять лет удалось возвести 435 мостов, три аэропорта, школы, больницы и другие социально значимые объекты.

Страны СНГ
Азербайджан
Нахичевань
Зангезурский коридор
