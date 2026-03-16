Алиев выделил почти 10 млн манатов на реставрацию мавзолея в Нахичевани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансировании реставрационных работ в Нахичевани, сообщает Report.az. На восстановление древнего мавзолея Момине-хатун из резервного фонда главы государства направлено 9 млн 566 тыс. манатов (около 456 млн рублей).

Согласно документу, средства выделены кабмину Нахичевани. Они предназначены для продолжения работ по реставрации и консервации мавзолея Момине-хатун — одного из значимых объектов культурного наследия Азербайджана и важной достопримечательности региона.

