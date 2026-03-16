16 марта 2026 в 13:10

Алиев выделил почти 10 млн манатов на реставрацию мавзолея в Нахичевани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансировании реставрационных работ в Нахичевани, сообщает Report.az. На восстановление древнего мавзолея Момине-хатун из резервного фонда главы государства направлено 9 млн 566 тыс. манатов (около 456 млн рублей).

Согласно документу, средства выделены кабмину Нахичевани. Они предназначены для продолжения работ по реставрации и консервации мавзолея Момине-хатун — одного из значимых объектов культурного наследия Азербайджана и важной достопримечательности региона.

Ранее Алиев в ходе совместного заявления с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой подчеркнул, что Баку и Ереван смогли установить прочный долгосрочный мир. По его словам, достигнутые договоренности реализуются на практике благодаря политической воле сторон.

До этого президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества. В ходе телефонного разговора 11 марта лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

