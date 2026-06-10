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10 июня 2026 в 13:16

«Сарик сделает вклад»: Картозия высмеял проигрыш Андреасяна в суде

Картозия сообщил о взыскании 100 тыс. рублей с Сарика Андреасяна по решению суда

Сарик Андреасян Сарик Андреасян Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Руководитель телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» Николай Картозия сообщил в Telegram-канале, что выиграл суд против режиссера Сарика Андреасяна. По его словам, с ответчика взыскали 100 тыс. рублей.

Только что мы с вами выиграли суд у Сарика Андреасяна. Он признан виновным в распространении лжи в мой адрес. Мы взыскали с него 100 000 рублей. Эти деньги будут перечислены студентам киноколледжа, которые изучают Тарковского, — написал Картозия.

Ранее поклонник певца и рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) отсудил у организаторов концерта сумму в трехкратном размере за билеты на выступление. Согласно материалам, мужчина в 2022 году купил четыре билета за 10 тыс. рублей, но концерт неоднократно откладывали.

До этого суд признал законным решение Роспатента, аннулировавшего товарный знак «Ласковый май». Правовая охрана бренда была прекращена по возражению вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, которой после смерти певца принадлежат права на музыкальные произведения группы.

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