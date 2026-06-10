«Сарик сделает вклад»: Картозия высмеял проигрыш Андреасяна в суде Картозия сообщил о взыскании 100 тыс. рублей с Сарика Андреасяна по решению суда

Руководитель телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» Николай Картозия сообщил в Telegram-канале, что выиграл суд против режиссера Сарика Андреасяна. По его словам, с ответчика взыскали 100 тыс. рублей.

Только что мы с вами выиграли суд у Сарика Андреасяна. Он признан виновным в распространении лжи в мой адрес. Мы взыскали с него 100 000 рублей. Эти деньги будут перечислены студентам киноколледжа, которые изучают Тарковского, — написал Картозия.

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