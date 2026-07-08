Картозия пожаловался на обворовавший его ИИ Продюсер Картозия заявил, что ИИ крадет его произведения

Музыкальный продюсер Николай Картозия заявил, что искусственный интеллект украл его произведения. По его словам, о произошедшем ему сообщил друг из Лос-Анджелеса. Разработчики Suno, Udio и Google обменивались в Сети нелегальными музыкальными архивами и использовали их для обучения своих нейронных сетей, утверждает продюсер.

Мне позвонил друг из Лос-Анджелеса: «Ты уже в курсе, что Suno украла твою музыку?» Я не понял сначала: «В смысле музыкальная нейросеть Suno?» Он: «Да, она обучалась на ворованных треках Nico Cartosio». Оказывается, разработчики Suno, Udio и Google обмениваются в Сети нелегальными музыкальными архивами, на которых обучают свои нейронки, — заявил продюсер.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против использования авторских материалов для обучения искусственного интеллекта без согласия правообладателей. Так он прокомментировал законопроект, предусматривающий возможность для авторов ограничивать применение их работ при совершенствовании нейросетей.

Кроме того, стало известно, что созданная нейросетями литература, известная как «нейрослоп»-литература, начала стремительно распространяться на российском книжном рынке и обгонять по популярности произведения, написанные авторами. Такие книги создаются с помощью промптов на основе уже существующих произведений и публикуются на платформах с минимальной редактурой.