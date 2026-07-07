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07 июля 2026 в 14:22

Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах

Пригожин выступил против свободного обучения ИИ на авторских материалах

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступил против обучения искусственного интеллекта на авторских материалах без разрешения. Так он прокомментировал законопроект, позволяющий авторам контента ограничивать использование их работ для совершенствования нейросетей. По его словам, перед принятием подобных инициатив необходимо проводить опросы среди представителей рынка.

Почему мы не разрешаем другим людям пользоваться авторскими материалами бесплатно, но при этом разрешаем роботам? Дело в том, что есть такое понятие: защита интеллектуальной собственности. Представьте, у вас есть квартира, которую вы можете сдать или продать. Вы не можете бесплатно пользоваться чужим жильем. Мне бы хотелось, чтобы в таких вопросах учитывали интересы граждан, отрасли и, прежде чем принимать законы, пригласили бы всех участников рынка, специалистов, которые бы точно дали профессиональную оценку и высказали свои пожелания, для того чтобы у законодателей было понимание того, как сделать удобно для всех, — высказался Пригожин.

Ранее сообщалось, что литература, созданная нейросетями, быстро захватила российский книжный рынок и начинает вытеснять авторские произведения. ИИ-книги создаются на основе существующих текстов с помощью промтов и выпускаются на платформах с минимальной правкой.

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