Песков раскрыл одну особенность курса России Песков заявил, что у России никогда не было курса на Запад

У России никогда не было устремлений на Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, страна всегда будет «жить в четырех азимутах».

У нас никогда не было курса на западных партнеров. <...> Мы настолько большая страна, что мы не можем не жить и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и на Севере, — отметил Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны заняты только милитаризацией. Она добавила, что Запад приближается к опаснейшей черте.

До этого дипломат сообщила, что европейские элиты взяли курс на «сдерживание» России и хотят добиться ее стратегического поражения. По ее словам, в последние годы Франция стала одним из ведущих идейных вдохновителей милитаризации Европы.

Также председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Запад посягает на право России быть независимой и свободной. По его словам, страна старается всего лишь сохранить это право.