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27 июля 2026 в 18:48

Песков объяснил, почему закон о нравственном воспитании невозможен

Песков заявил о невозможности принятия закона о нравственном воспитании

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Составление отдельного акта о нравственном воспитании не требуется, поскольку эту сферу невозможно урегулировать нормативными документами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос на форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске. Инициировать принятие отдельного закона о духовном развитии молодежи он не намерен.

Я считаю, что это нельзя сделать внесением закона. Я не стал бы вносить никакого закона, — заявил Песков, трансляцию лекции провели на странице форума во «ВКонтакте.

На форуме «Территория смыслов» пресс-секретарь президента также заявил, что информационная война не имеет конца и является тяжелым сражением. Он подчеркнул, что России всегда придется противостоять странам, недовольным ее силой и самостоятельностью.

Между тем представитель Кремля отметил, что эффективный управленец должен совмещать знания в технологиях, коммуникациях и государственном управлении. По словам Пескова, по отдельности эти навыки не принесут успеха ни политикам, ни специалистам в сфере информации.

Россия
Власть
Дмитрий Песков
воспитание
нравственность
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