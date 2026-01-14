«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить

«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить Трамп заявил, что остановить его деятельность может собственная нравственность

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление о пределах своих полномочий. В интервью телекомпании CBS он заявил, что признает Конституцию США и полномочия Верховного суда, но главным ограничителем для себя считает собственную «очень высокую нравственность».

Полномочия ограничены моей нравственностью, и я очень нравственный человек, так что они ограничены, — сказал Трамп.

Он добавил, что международные нормы и главный закон американского государства не всегда соотносятся с его внутренней нравственностью. По его словам, в этом и кроется сложность работы «настоящего верховного главнокомандующего».

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что бессистемность Трампа мешает реализации его внешнеполитических инициатив. Это приводит к тому, что за первым решительным шагом часто не следует продуманного продолжения. Кейс американского лидера с Венесуэлой очень четко показал, что всегда первый шаг — неожиданный, быстрый и довольно эффективный, но что делать дальше, непонятно ни президенту, ни его команде.

До этого политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что резкие действия Трампа по отношению к Гренландии могут вызвать раскол в НАТО. По его словам, потенциальное развитие кризиса внутри Альянса из-за конфликта Штатов с европейскими союзниками будет иметь особое значение для России.