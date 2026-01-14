Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 07:06

«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить

Трамп заявил, что остановить его деятельность может собственная нравственность

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление о пределах своих полномочий. В интервью телекомпании CBS он заявил, что признает Конституцию США и полномочия Верховного суда, но главным ограничителем для себя считает собственную «очень высокую нравственность».

Полномочия ограничены моей нравственностью, и я очень нравственный человек, так что они ограничены, — сказал Трамп.

Он добавил, что международные нормы и главный закон американского государства не всегда соотносятся с его внутренней нравственностью. По его словам, в этом и кроется сложность работы «настоящего верховного главнокомандующего».

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что бессистемность Трампа мешает реализации его внешнеполитических инициатив. Это приводит к тому, что за первым решительным шагом часто не следует продуманного продолжения. Кейс американского лидера с Венесуэлой очень четко показал, что всегда первый шаг — неожиданный, быстрый и довольно эффективный, но что делать дальше, непонятно ни президенту, ни его команде.

До этого политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что резкие действия Трампа по отношению к Гренландии могут вызвать раскол в НАТО. По его словам, потенциальное развитие кризиса внутри Альянса из-за конфликта Штатов с европейскими союзниками будет иметь особое значение для России.

Дональд Трамп
нравственность
США
конституция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ бегут из Харьковской области, оставляя минные «подарки»
В Совфеде ответили, насколько опасен ледник Судного дня
Россиян предупредили о новой схеме аферистов с бронированием туров
«Вашингтон» с Овечкиным одержал волевую победу над «Монреалем»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 января: инфографика
В Иране назвали операцию США в республике обреченной
«Легенда № 17»: как Валерий Харламов стал звездой мирового хоккея
Почти полсотни беспилотников сбили над Россией за ночь
США объявили настоящую охоту на связанные с Венесуэлой танкеры
В СК РФ озвучили, сколько жителей Донбасса погибли из-за ВСУ за 12 лет
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 января
Украинские дроны совершили налет на промзону в Невинномысске
«Я очень нравственный»: Трамп озвучил, что его может остановить
Общественники предложили новый вид поддержки для вдов бойцов СВО
Зеленский неожиданно пожаловался на проблемы при закупке оружия для ВСУ
Юрист объяснил, можно ли оформить рассрочку при самозапрете на кредиты
На Западе констатировали самое тяжелое положение для Украины за время СВО
Косметолог напомнила о тревожной особенности мицеллярной воды
В России проработают введение норматива продаж топлива
Пехота ВСУ не выдержала удара артиллерии: успехи ВС РФ к утру 14 января
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.