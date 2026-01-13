Политолог раскрыл, что может привести к расколу в НАТО

Если США начнут присоединение Гренландии, это может вызвать раскол в НАТО, заявил «Москве 24» политолог Андрей Кортунов. По его мнению, потенциальное развитие кризиса внутри Альянса из-за конфликта Штатов с европейскими союзниками будет иметь особое значение для России.

Речь идет о конфликте фактического лидера НАТО — США — с остальными членами Альянса, что подрывает основы функционирования Блока. Скорее всего, Штаты пойдут по пути формирования устойчивого проамериканского движения среди населения, создавая стимулы, чтобы сначала спровоцировать отделение Гренландии, а затем его присоединение в качестве ассоциированной территории, — предположил Кортунов.

Он подчеркнул, что для России ключевым последствием присоединения Гренландии к США может стать изменение баланса сил в Арктике и северной части Атлантики. Это напрямую затронет вопросы безопасности РФ. Хотя США намерены наращивать военно-морское присутствие в регионе, реализовать эти планы быстро не удастся. У американцев пока нет современных ледоколов, способных конкурировать с российскими, пояснил политолог.

Ранее Кортунов заявил, что Гренландии не удастся избежать давления со стороны США даже в случае вступления в Европейский союз. По его мнению, у ЕС нет возможности противостоять планам президента США Дональда Трампа.