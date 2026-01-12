Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:03

Стало известно, поможет ли членство в ЕС Гренландии избежать нападения США

Политолог Кортунов: Гренландии не избежать нападок США даже при членстве в ЕС

Фото: Johan Nilsson / Tt/Global Look Press
Гренландии не удастся избежать давления со стороны Соединенных Штатов даже в случае вступления в Европейский союз, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его мнению, у ЕС нет возможности противостоять планам президента США Дональда Трампа.

Предоставление статуса [члена ЕС] Гренландии, конечно, возможно. Это не Украина и не Турция. Это хоть и большая территория, но там буквально несколько десятков тысяч человек. Это очень небольшая экономика. К тому же Гренландия связана с Данией, поэтому здесь едва ли возникнут какие-то возражения со стороны тех или иных членов ЕС. Но не совсем понятно, как это может предотвратить реализацию планов Трампа, поскольку Евросоюз — это не военно-политический блок, а интеграционный проект. Основные возможности военного характера находятся в руках НАТО, а Соединенные Штаты, как известно, являются безоговорочным лидером Североатлантического альянса, — высказался Кортунов.

Он отметил, что у Евросоюза теоретически есть какие-то военные возможности, но они крайне ограничены. По словам политолога, сложно представить, что ЕС способен эффективно противостоять даже самой малой военной операции со стороны Соединенных Штатов.

Поэтому это скорее такой политико-психологический шаг. Включение Гренландии в Евросоюз может создать некую психологическую уверенность в том, что все страны Европейского союза будут поддерживать сохранение нынешнего статуса-кво, но не более того. На Трампе этот психологический прием не сработает, а ЕС, как европейские политики сами признают, на практике не поможет Гренландии в случае оккупации, — резюмировал Кортунов.

Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек и старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Андреас Распотник предложили рассмотреть возможность предоставления Гренландии членства в ЕС. Они считают, что это поможет защитить остров от влияния Трампа.

Дональд Трамп
США
Гренландия
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
